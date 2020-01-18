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В Мариуполе горел вагон пассажирского поезда

Киев • УНН

 • 19529 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В Мариуполе Донецкой области произошел пожар в вагоне пассажирского поезда в отстойнике на запасном пути. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.

В Мариуполе горел вагон пассажирского поезда

Сообщение о пожаре, который произошел в Приморском районе Мариуполя, в вагоне железнодорожного состава пассажирского назначения, который был на запасном пути, в отстойнике, пожарные получили 17 января в 23:40.

Прибыв к месту пожара, спасатели немедленно приступили к тушению. Пожар локализован в 23:56 и ликвидирован в 00:35.

Информации о погибших и пострадавших в Главное управление не поступало.

Напомним, пожары в Украине в этом году унесли жизни уже 133 человек.

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