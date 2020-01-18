В Мариуполе горел вагон пассажирского поезда
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В Мариуполе Донецкой области произошел пожар в вагоне пассажирского поезда в отстойнике на запасном пути. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.
Сообщение о пожаре, который произошел в Приморском районе Мариуполя, в вагоне железнодорожного состава пассажирского назначения, который был на запасном пути, в отстойнике, пожарные получили 17 января в 23:40.
Прибыв к месту пожара, спасатели немедленно приступили к тушению. Пожар локализован в 23:56 и ликвидирован в 00:35.
Информации о погибших и пострадавших в Главное управление не поступало.
Напомним, пожары в Украине в этом году унесли жизни уже 133 человек.