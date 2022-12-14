У Маріуполі будинки продовжують стояти без вікон та тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У тимчасово захопленому окупантами Маріуполі у Донецькій області будинки продовжують стояти без вікон та тепла. Про це повідомляє Маріупольська міська рада, передає УНН.
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«В окупованому Маріуполі будинки продовжують стояти без вікон та тепла. Уже навіть пропагандистське телебачення змушене показувати трагедію людей. Замовчати справжній Холодомор просто стає неможливим», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що, до прикладу, жителі будинку по вулиці Азовстальській, 99, уже понад місяць чекають на заміну вікон, світло, газ, воду та опалення. Жителі тримаються з останніх сил, а колабораційна влада ігнорує проблеми.
"У мене матері 82 роки. Вона замерзає. Чотири рази приходила комісія, міряли вікна, дивилися батареї. Обіцяли замінити. Але вже місяць нічого не роблять", – жаліється мешканка будинку.
У мерії наголосили, що окупанти вчиняють справжній геноцид у Маріуполі. Спочатку цілеспрямовано зруйнували місто, а тепер люди замерзають.
Доповнення
У квартирах тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області досі немає централізованого теплопостачання - люди мерзнуть, вода перетворюється на кригу, а відновлювальні роботи не відбуваються.
Раніше повідомлялося, що в окупованому Маріуполі у будинках досі немає не лише опалення, але й газу та електрики.