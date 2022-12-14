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У Маріуполі будинки продовжують стояти без вікон та тепла

У Маріуполі будинки продовжують стояти без вікон та тепла

Київ • УНН

 • 494563 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. У тимчасово захопленому окупантами Маріуполі у Донецькій області будинки продовжують стояти без вікон та тепла. Про це повідомляє Маріупольська міська рада, передає УНН.

Цитата

«В окупованому Маріуполі будинки продовжують стояти без вікон та тепла. Уже навіть пропагандистське телебачення змушене показувати трагедію людей. Замовчати справжній Холодомор просто стає неможливим», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що, до прикладу, жителі будинку по вулиці Азовстальській, 99, уже понад місяць чекають на заміну вікон, світло, газ, воду та опалення. Жителі тримаються з останніх сил, а колабораційна влада ігнорує проблеми.

"У мене матері 82 роки. Вона замерзає. Чотири рази приходила комісія, міряли вікна, дивилися батареї. Обіцяли замінити. Але вже місяць нічого не роблять", – жаліється мешканка будинку.

У мерії наголосили, що окупанти вчиняють справжній геноцид у Маріуполі. Спочатку цілеспрямовано зруйнували місто, а тепер люди замерзають.

Доповнення

У квартирах тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області досі немає централізованого теплопостачання - люди мерзнуть, вода перетворюється на кригу, а відновлювальні роботи не відбуваються.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Маріуполі у будинках досі немає не лише опалення, але й газу та електрики.

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