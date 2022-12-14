В Мариуполе дома продолжают стоять без окон и тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Во временно захваченном оккупантами Мариуполе в Донецкой области дома продолжают стоять без окон и тепла. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает УНН.
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«В оккупированном Мариуполе дома продолжают стоять без окон и тепла. Уже даже пропагандистское телевидение вынуждено показывать трагедию людей. Замалчивать настоящий Холодомор просто становится невозможным», – говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что, к примеру, жители дома по улице Азовстальской, 99, уже больше месяца ждут замены окон, свет, газ, воду и отопление. Жители держатся из последних сил, а коллаборационные власти игнорируют проблемы.
"У меня матери 82 года. Она замерзает. Четыре раза приходила комиссия, мерили окна, смотрели батареи. Обещали заменить. Но уже месяц ничего не делают", – жалуется жительница дома.
В мэрии подчеркнули, что оккупанты совершают настоящий геноцид в Мариуполе. Сначала целенаправленно разрушили город, а теперь люди замерзают.
Дополнение
В квартирах временно оккупированного Мариуполя Донецкой области до сих пор нет централизованного теплоснабжения - люди мерзнут, вода превращается в лед, а восстановительные работы не проходят.
Ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе в домах до сих пор нет не только отопления, но и газа и электричества.