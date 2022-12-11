У квартирах окупованого Маріуполя вода перетворилася на кригу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У квартирах тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області досі немає централізованого теплопостачання - люди мерзнуть, вода перетворюється на кригу, а відновлювальні роботи не відбуваються. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує УНН.
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«11 грудня. В будинках продовжує замерзати вода. Не дивлячись на плюсову температуру. За пару днів погода знов має погіршитись. Тепла немає. Рішення немає. Люди кинуті вмирати від холоду на самоті», - заявив чиновник.
Деталі
Також Андрющенко оприлюднив ще одне відео, в якому можна побачити умови місцевих мешканців.
«А в Маріуполі зараз так. Прямо в квартирі. Просто «підрядники» зняли дах буквально. Два місяці вже. Та хутко зникли разом з дахом», - додав він.
Доповнення
В окупованому Маріуполі у будинках досі немає не лише опалення, але й газу та електрики.