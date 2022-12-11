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В квартирах оккупированного Мариуполя вода превратилась в лед

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. В квартирах временно оккупированного Мариуполя Донецкой области до сих пор нет централизованного теплоснабжения - люди мерзнут, вода превращается в лед, а восстановительные работы не проходят. Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, информирует УНН.

Цитата

«11 декабря. В домах продолжает замерзать вода. Не смотря на плюсовую температуру. Через пару дней погода снова должна ухудшиться. Тепла нет. Решения нет. Люди брошены умирать от холода в одиночестве», - заявил чиновник.

Детали

Также Андрющенко обнародовал еще одно видео, в котором можно увидеть условия местных жителей.

«А в Мариуполе сейчас так. Прямо в квартире. Просто «подрядчики» сняли крышу буквально. Два месяца уже. Но быстро исчезли вместе с крышей, - добавил он.

Дополнение

В оккупированном Мариуполе в домах до сих пор нет не только отопления, но и газа и электричества.

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