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У Махачкалі сталась стрілянина: загинуло троє поліцейських, двоє нападників ліквідовано

Київ • УНН

 • 2542 перегляди

У Махачкалі озброєні особи відкрили вогонь по поліцейським, троє з яких загинули. Двох нападників ліквідовано, ще двоє втекли на службовому авто.

У Махачкалі сталась стрілянина: загинуло троє поліцейських, двоє нападників ліквідовано

У Махачкалі (рф) сталася стрілянина, внаслідок якої загинули троє правоохоронців. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Як зазначив голова дагестану сергій меліков, співробітники поліції намагалися зупинити автомобіль, водій якого відкрив вогонь. 

За попередніми даними, співробітники мвс намагалися зупинити автомобіль, але водій не підкорився і відкрив по них вогонь. Є постраждалі. Правоохоронні органи зараз працюють 

- написав сергій меліков.

За інформацією мвс дагестану, внаслідок перестрілки загинули троє поліцейських. 

Зловмисники зникли на службовій автомашині. Запроваджено план "Перехоплення", тривають заходи з пошуку та затримання нападників 

- ідеться в повідомленні поліції. 

Повідомляється, що напад скоїли четверо озброєних осіб. Двох із них вдалося ліквідувати, ще двоє втекли. Поліцейське авто, на якому вони зникли, знайшли на одній з вулиць міста.

Також росЗМІ зазначають, що внаслідок нападу загинули троє поліцейських. Однак, за іншою інформацією, внаслідок перестрілки загинув один співробітник поліції, чотирьох інших доправили в лікарню. 

Окрім правоохоронців, під час перестрілки поранення дістала неповнолітня дівчинка — їй поранили руку.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що одному з районів міста махачкала (російська федерація) оголосили режим контртерористичної операції (КТО).

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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