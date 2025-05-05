У Махачкалі сталась стрілянина: загинуло троє поліцейських, двоє нападників ліквідовано
Київ • УНН
У Махачкалі озброєні особи відкрили вогонь по поліцейським, троє з яких загинули. Двох нападників ліквідовано, ще двоє втекли на службовому авто.
У Махачкалі (рф) сталася стрілянина, внаслідок якої загинули троє правоохоронців. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
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Як зазначив голова дагестану сергій меліков, співробітники поліції намагалися зупинити автомобіль, водій якого відкрив вогонь.
За попередніми даними, співробітники мвс намагалися зупинити автомобіль, але водій не підкорився і відкрив по них вогонь. Є постраждалі. Правоохоронні органи зараз працюють
За інформацією мвс дагестану, внаслідок перестрілки загинули троє поліцейських.
Зловмисники зникли на службовій автомашині. Запроваджено план "Перехоплення", тривають заходи з пошуку та затримання нападників
Повідомляється, що напад скоїли четверо озброєних осіб. Двох із них вдалося ліквідувати, ще двоє втекли. Поліцейське авто, на якому вони зникли, знайшли на одній з вулиць міста.
Також росЗМІ зазначають, що внаслідок нападу загинули троє поліцейських. Однак, за іншою інформацією, внаслідок перестрілки загинув один співробітник поліції, чотирьох інших доправили в лікарню.
Окрім правоохоронців, під час перестрілки поранення дістала неповнолітня дівчинка — їй поранили руку.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що одному з районів міста махачкала (російська федерація) оголосили режим контртерористичної операції (КТО).