В Махачкале произошла стрельба: погибли трое полицейских, двое нападавших ликвидированы

В Махачкале (рф) произошла стрельба, в результате которой погибли трое правоохранителей. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Как отметил глава дагестана сергей меликов, сотрудники полиции пытались остановить автомобиль, водитель которого открыл огонь.

По предварительным данным, сотрудники мвд пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь. Есть пострадавшие. Правоохранительные органы сейчас работают - написал сергей меликов.

По информации мвд дагестана, в результате перестрелки погибли трое полицейских.

Злоумышленники скрылись на служебной автомашине. Введен план "Перехват", продолжаются мероприятия по поиску и задержанию нападавших - говорится в сообщении полиции.

Сообщается, что нападение совершили четверо вооруженных человек. Двоих из них удалось ликвидировать, еще двое скрылись. Полицейское авто, на котором они скрылись, нашли на одной из улиц города.

Также росСМИ отмечают, что в результате нападения погибли трое полицейских. Однако, по другой информации, в результате перестрелки погиб один сотрудник полиции, четырех других доставили в больницу.

Кроме правоохранителей, во время перестрелки ранения получила несовершеннолетняя девочка — ей ранили руку.

Напомним

Ранее УНН писал, что в одном из районов города махачкала (российская федерация) объявили режим контртеррористической операции (КТО).