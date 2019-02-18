У лютому поліція викрила на хабарях 34 посадовця

Загалом, з 1 по 15 лютого, було задокументовано 30 фактів хабарництва. Неправомірну вигоду особи вимагали за видачу різного роду документів (свідоцтво, сертифікат, висновок тощо), вирішення земельних питань та питань з нерухомістю, ухилення від призову, непритягнення до відповідальності та умовно-дострокове звільнення. Суми за вирішення вищезазначених питань коливалися від 5 до 500 тисяч гривень.

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Наразі 25 фігурантам повідомлено про підозру, з яких 18 обрано запобіжний захід:



5 осіб – тримання під вартою із можливістю внесення застави. Загальна сума 1 млн. 898 тис. грн.,



3 особи – застава, 539 тис. грн.,



10 осіб – домашній арешт.



Як повідомляв УНН, протягом 2018 року ГПУ направила до суду понад 1 тисячу справ щодо хабарництва.

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