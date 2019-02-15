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У Запоріжжі на отриманні хабара спіймали двох службових осіб

У Запоріжжі на отриманні хабара спіймали двох службових осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Запоріжжі затримали двох службових осіб на хабарі у розмірі 700 тисяч грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Запорізькій області.

"15 лютого слідчі Слідчого управління ГУНП в Запорізькій області спільно з працівниками Управління Служби безпеки України у Запорізькій області, під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області, безпосередньо після скоєння злочину викрили службових осіб двох підприємств Запорізької області, які вимагали та отримали від керівника іншого підприємства неправомірну вигоду в сумі 700 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що керівник одного з підприємств регіону придбав на аукціоні холодильне обладнання, на яке було накладено арешт. Він сплатив гроші та намагався отримати придбане майно, проте отримав відмову.

"Двоє службових осіб підприємств повідомили, що повернуть майно тільки після сплати їм неправомірної вигоди у сумі 700 тисяч гривень, а в іншому випадку майно буде знищено", - зазначили у поліції.

За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368-3 КК України (Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми). Винним загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, майор Нацгвардії вимагав хабар за прийом на службу.

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