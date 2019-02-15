Майор Нацгвардії вимагав хабар за прийом на службу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. На Кіровоградщині співробітники Служби безпеки України затримали заступника начальника відділу кадрів однієї із військових частин Національної гвардії. Військовослужбовець вимагав хабар за укладення контракту на проходження військової служби. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
"Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі заступника начальника відділу кадрів однієї із військових частин Національної гвардії, що дислокується на території Кіровоградської області", - йдеться в повідомленні.
Оперативники спецслужби встановили, що майор вимагав від місцевого жителя 1000 доларів. За цю суму зловмисник обіцяв вирішити питання щодо укладання контракту з чоловіком на проходження військової служби.
Правоохоронці затримали посадовця біля військової частини після отримання всієї суми хабара.
Вирішується питання щодо оголошення йому про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 ККУ (Отримання хабара), слідчі дії тривають.
Нагадаємо, на хабарі погорів командир військової частини в Рівненській області.