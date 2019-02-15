Майор Нацгвардии требовал взятку за прием на службу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Кировоградской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали заместителя начальника отдела кадров одной из воинских частей Национальной гвардии. Военнослужащий требовал взятку за заключение контракта на прохождение военной службы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке заместителя начальника отдела кадров одной из воинских частей Национальной гвардии, которая дислоцируется на территории Кировоградской области", - говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы установили, что майор требовал от местного жителя 1000 долларов. За эту сумму злоумышленник обещал решить вопрос о заключении контракта с мужчиной на прохождение военной службы.
Правоохранители задержали чиновника рядом с воинской частью после получения всей суммы взятки.
Решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК (Получение взятки), следственные действия продолжаются.
Напомним, на взятке погорел командир воинской части в Ровенской области.