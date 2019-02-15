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На хабарі погорів командир військової частини в Рівненській області

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Командир взводу однієї із військових частин Рівненької області вимагав та одержав від громадянина 900 доларів за влаштування його на військову службу за контрактом. Про це повідомляє прокуратура Рівненської області, передає УНН.

"Посадовець вимагав та одержав від громадянина 900 дол США за влаштування його на військову службу за контрактом. Військовослужбовця було затримано 11.02.2019 одразу після перерахування на його банківську картку другої частини неправомірної вигоди у сумі 13500 гривень, яку в ході санкціонованого обшуку вилучено разом із першою частиною хабара", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що 13.02.2019 судом стосовно підозрюваного застосовано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту і його відсторонено від займаної посади.

Продовжуються необхідні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на повне та всебічне з’ясування всіх обставин події.
За вказане кримінальне правопорушення передбачена відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці затримали на хабарі чиновницю  Державної міграційної служби України, яка вимагала гроші за видачу документів.

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