На взятке погорел командир воинской части в Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Командир взвода одной из воинских частей Ровенской области требовал и получил от гражданина 900 долларов за устройство его на военную службу по контракту. Об этом сообщает прокуратура Ровенской области, передает УНН.
"Чиновник требовал и получил от гражданина 900 долл США за устройство его на военную службу по контракту. Военнослужащий был задержан 11.02.2019 сразу после перечисления на его банковскую карточку второй части неправомерной выгоды в сумме 13500 гривен, которую в ходе санкционированного обыска изъято вместе с первой частью взятки", - говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что 13.02.2019 судом в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранен от занимаемой должности.
Продолжаются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на полное и всестороннее выяснение всех обстоятельств происшествия.
За указанное уголовное правонарушение предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Напомним, правоохранители задержали на взятке чиновника Государственной миграционной службы Украины, которая требовала деньги за выдачу документов.