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7 марта, 15:45 • 127531 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117737 просмотра

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На взятке погорел командир воинской части в Ровенской области

На взятке погорел командир воинской части в Ровенской области

Киев  •  УНН

 • 9608 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Командир взвода одной из воинских частей Ровенской области требовал и получил от гражданина 900 долларов за устройство его на военную службу по контракту. Об этом сообщает прокуратура Ровенской области, передает УНН.

"Чиновник требовал и получил от гражданина 900 долл США за устройство его на военную службу по контракту. Военнослужащий был задержан 11.02.2019 сразу после перечисления на его банковскую карточку второй части неправомерной выгоды в сумме 13500 гривен, которую в ходе санкционированного обыска изъято вместе с первой частью взятки", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что 13.02.2019 судом в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранен от занимаемой должности.

Продолжаются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на полное и всестороннее выяснение всех обстоятельств происшествия.

За указанное уголовное правонарушение предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители задержали на взятке чиновника Государственной миграционной службы Украины, которая требовала деньги за выдачу документов.

Украинские Национальные Новости

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