Чиновницю столичної ДМС спіймали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Правоохоронці затримали на хабарі чиновницю Державної міграційної служби України, яка вимагала гроші за видачу документів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, передає УНН.
Київська прокуратура спільно за співробітниками СБУ викрила на хабарі головного спеціаліста одного з районних відділів Центрального міжрегіонального управління ДМС у Києві та Київській області. Жінка вимагала від громадянина 400 дол. за сприяння у прискореній видачі ID-картки та закордонного паспорта.
Гроші посадовець отримала на робочому місці.
Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисниці про підозру. Попередня правова кваліфікація правопорушення - ч. 3 ст. 368 (Одержання хабара) ККУ.
Нагадаємо, голову медсоцкомісії спіймали на хабарі за продовження інвалідності.