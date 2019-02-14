Голову медсоцкомісії спіймали на хабарі за продовження інвалідності

"У четвер, 14 лютого 2019 року,.. викрито голову однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій під час отримання неправомірної вигоди... Установлено, що службовець вимагав та отримав від хворої жінки, інваліда 2-ї групи неправомірну вигоду на суму 4 тис. грн за вирішення питання щодо продовження терміну інвалідності на 2 роки", - повідомили у прокуратурі.

Наразі посадовця затримано у порядку ст. 208 КПК України, проводяться необхідні слідчі дії, встановлюється причетність фігуранта справи до інших фактів протиправної діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 368 КК України проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в області, прокуратура області здійснює процесуальне керівництво.

Нагадаємо, чиновник виконавчої служби погорів на хабарі у 500 тис. грн.