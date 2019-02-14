Главу медсоцкомисии поймали на взятке за продление инвалидности

"В четверг, 14 февраля 2019 года,.. разоблачен председатель одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий при получении неправомерной выгоды... Установлено, что служащий требовал и получил от больной женщины, инвалида 2-й группы неправомерную выгоду на сумму 4 тыс. грн за решение вопроса о продлении срока инвалидности на 2 года", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас чиновник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, проводятся необходимые следственные действия, устанавливается причастность фигуранта дела к другим фактам противоправной деятельности.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч.3 ст. 368 УК Украины проводит следственное управление Главного управления Нацполиции в области, прокуратура области осуществляет процессуальное руководство.

Напомним, чиновник исполнительной службы погорел на взятке в 500 тыс. грн.