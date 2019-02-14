Чиновницу столичной ГМС поймали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Правоохранители задержали на взятке чиновницу Государственной миграционной службы Украины, которая требовала деньги за выдачу документов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передаёт УНН.
Киевская прокуратура совместно с сотрудниками СБУ разоблачила на взятке главного специалиста одного из районных отделов Центрального межрегионального управления ГМС в Киеве и Киевской области. Женщина требовала от гражданина 400 долл. за содействие в выдаче ID-карты и загранпаспорта.
Деньги чиновница получила на рабочем месте.
Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленнице. Предварительная квалификация правонарушения - ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УКУ.
Напомним, председателя медсоцкомисии поймали на взятке за продление инвалидности.