Чиновницу столичной ГМС поймали на взятке

Киевская прокуратура совместно с сотрудниками СБУ разоблачила на взятке главного специалиста одного из районных отделов Центрального межрегионального управления ГМС в Киеве и Киевской области. Женщина требовала от гражданина 400 долл. за содействие в выдаче ID-карты и загранпаспорта.

Деньги чиновница получила на рабочем месте.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленнице. Предварительная квалификация правонарушения - ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УКУ.

Напомним, председателя медсоцкомисии поймали на взятке за продление инвалидности.