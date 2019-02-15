В Запорожье при получении взятки поймали двух должностных лиц

"15 февраля следователи Следственного управления ГУНП в Запорожской области совместно с работниками Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области, под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области, непосредственно после совершения преступления разоблачили должностных лиц двух предприятий Запорожской области, которые требовали и получили от руководителя другого предприятия неправомерную выгоду в сумме 700 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что руководитель одного из предприятий региона приобрел на аукционе холодильное оборудование, на которое был наложен арест. Он заплатил деньги и пытался получить приобретенное имущество, однако получил отказ.

"Двое должностных лиц предприятий сообщили, что вернут имущество только после уплаты им неправомерной выгоды в сумме 700 тысяч гривен, а в противном случае имущество будет уничтожено", - отметили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 368-3 УК Украины (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы). Виновным грозит от 3 до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, майор Нацгвардии требовал взятку за прием на службу.