В феврале полиция разоблачила на взятках 34 чиновника
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. С начала февраля правоохранители разоблачили на взятках 34 чиновников, которые получили от граждан 1,6 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, передает УНН.
В общем, с 1 по 15 февраля, было задокументировано 30 фактов взяточничества. Неправомерную выгоду требовали за выдачу различного рода документов (свидетельство, сертификат, заключение и т.д.), решение земельных вопросов и вопросов с недвижимостью, уклонение от призыва, непривлечение к ответственности и условно-досрочное освобождение. Суммы за решение вышеупомянутых вопросов колебались от 5 до 500 тыс. гривен.
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Сейчас 25 фигурантам сообщено о подозрении, из них 18 избрана мера пресечения:
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- 5 человек - содержание под стражей с возможностью внесения залога. Общая сумма 1 млн. 898 тыс. грн.,
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- 3 человека - залог, 539 тыс. грн.,
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- 10 человек - домашний арест.
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Как сообщал УНН, в течение 2018 ГПУ направила в суд более 1000 дел о взяточничестве.
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