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У Львові з’явилось обладнання для банку крові для тварин

У Львові з’явилось обладнання для банку крові для тварин

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. У Львові банк крові, що використовуватимуть для порятунку та ефективнішого лікування собак, буде створено завдяки коштам численних благодійників, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

У повідомленні зазначено, що на сьогодні ЛКП ʺЛевʺ за допомогою друзів, партнерів, а також просто небайдужих людей, зібрало 170,5 тис. грн. Загалом бюджет проекту майже 300 тис. грн, тож збір триває.

ʺПоступило — 170 506,83 грн (122 608,10 грн з надходжень на банк крові, + 7 898,73 грн з надходжень на діяльність ЛКП ʺЛевʺ, + 40 000 грн з надходжень на лікування безпритульних тварин (ці затрати ЛКП ʺЛевʺ взяло на себе).

Витрачено — 169 769,14 грн.

Закуплено:

1. Мікроскоп Leica DM500 LED — 36 738,14 грн. 

2. Холодильник SAMSUNG RB 34N — 14 450,00 грн. 

3. Баня водяна digital 5л. Poly Science — 16 581,00 грн. 

4. Оплачено 9 500 грн за механічний екстрактор для розділення крові на компоненти. Очікуємо на надходження обладнання 22 лютого. 

5. Оплачено 50% авансу за центрифугу РС6МЦ з ротором у сумі 92 500 грн. Очікуємо на надходження до 28 лютого", - йдеться у повідомленні. 

У повідомленні зазначено, що для завершення процесу закупівлі всього обладнання необхідно зібрати ще 120 000 грн. 

Нагадаємо, у Литві з'явився "Tinder" для собак з притулку.

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