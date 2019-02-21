У Львові з’явилось обладнання для банку крові для тварин
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У Львові банк крові, що використовуватимуть для порятунку та ефективнішого лікування собак, буде створено завдяки коштам численних благодійників, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
У повідомленні зазначено, що на сьогодні ЛКП ʺЛевʺ за допомогою друзів, партнерів, а також просто небайдужих людей, зібрало 170,5 тис. грн. Загалом бюджет проекту майже 300 тис. грн, тож збір триває.
ʺПоступило — 170 506,83 грн (122 608,10 грн з надходжень на банк крові, + 7 898,73 грн з надходжень на діяльність ЛКП ʺЛевʺ, + 40 000 грн з надходжень на лікування безпритульних тварин (ці затрати ЛКП ʺЛевʺ взяло на себе).
Витрачено — 169 769,14 грн.
Закуплено:
1. Мікроскоп Leica DM500 LED — 36 738,14 грн.
2. Холодильник SAMSUNG RB 34N — 14 450,00 грн.
3. Баня водяна digital 5л. Poly Science — 16 581,00 грн.
4. Оплачено 9 500 грн за механічний екстрактор для розділення крові на компоненти. Очікуємо на надходження обладнання 22 лютого.
5. Оплачено 50% авансу за центрифугу РС6МЦ з ротором у сумі 92 500 грн. Очікуємо на надходження до 28 лютого", - йдеться у повідомленні.
У повідомленні зазначено, що для завершення процесу закупівлі всього обладнання необхідно зібрати ще 120 000 грн.
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