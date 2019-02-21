Во Львове появилось оборудование для банка крови для животных
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Во Львове банк крови, который будут использовать для спасения и эффективного лечения собак, будет создано благодаря средствам многочисленных благотворителей, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
В сообщении отмечается, что на сегодня ЛКП "Лев" с помощью друзей, партнеров, а также просто неравнодушных людей, собрало 170,5 тыс. грн. В целом бюджет проекта почти 300 тыс. грн, поэтому сбор продолжается.
"Поступило - 170 506,83 грн (122 608,10 грн из поступлений на банк крови, + 7 898,73 грн из поступлений на деятельность ЛКП "Лев", + 40 000 грн из поступлений на лечение бездомных животных (эти затраты ЛКП "Лев" взял на себя).
Потрачено - 169 769,14 грн.
Закуплено:
1. Микроскоп Leica DM500 LED - 36 738,14 грн.
2. Холодильник SAMSUNG RB 34N - 14 450,00 грн.
3. Баня водяная digital 5л. Poly Science - 16 581,00 грн.
4. Оплачены 9500 грн за механический экстрактор для разделения крови на компоненты. Ожидаем поступления оборудования 22 февраля.
5. Оплачено 50% аванса за центрифугу РС6МЦ с ротором в сумме 92500 грн. Ожидаем поступление до 28 февраля", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что для завершения процесса закупки всего оборудования необходимо собрать еще 120 000 грн.
Напомним, в Литве появился "Tinder" для собак из приюта.