Во Львове появилось оборудование для банка крови для животных

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 57310 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 77068 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129278 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129512 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129310 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124849 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160162 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117807 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141408 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145269 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
Во Львове появилось оборудование для банка крови для животных

Во Львове появилось оборудование для банка крови для животных

Киев  •  УНН

 • 10699 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Во Львове банк крови, который будут использовать для спасения и эффективного лечения собак, будет создано благодаря средствам многочисленных благотворителей, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

В сообщении отмечается, что на сегодня ЛКП "Лев" с помощью друзей, партнеров, а также просто неравнодушных людей, собрало 170,5 тыс. грн. В целом бюджет проекта почти 300 тыс. грн, поэтому сбор продолжается.

"Поступило - 170 506,83 грн (122 608,10 грн из поступлений на банк крови, + 7 898,73 грн из поступлений на деятельность ЛКП "Лев", + 40 000 грн из поступлений на лечение бездомных животных (эти затраты ЛКП "Лев" взял на себя).

Потрачено - 169 769,14 грн.

Закуплено:

1. Микроскоп Leica DM500 LED - 36 738,14 грн.

2. Холодильник SAMSUNG RB 34N - 14 450,00 грн.

3. Баня водяная digital 5л. Poly Science - 16 581,00 грн.

4. Оплачены 9500 грн за механический экстрактор для разделения крови на компоненты. Ожидаем поступления оборудования 22 февраля.

5. Оплачено 50% аванса за центрифугу РС6МЦ с ротором в сумме 92500 грн. Ожидаем поступление до 28 февраля", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что для завершения процесса закупки всего оборудования необходимо собрать еще 120 000 грн.

Напомним, в Литве появился "Tinder" для собак из приюта.

Украинские Национальные Новости

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