У Литві з'явився "Tinder" для собак з притулку

Засновниця місцевого притулку для собак SOS Gyvunai Ілона Реклятіте говорить про зрослий інтерес до її вихованцям: "Я дуже рада, що придумали такий додаток. У нас тепер з'явилося більше шансів знайти господарів і будинок для наших вихованців, а це значить, що ми можемо допомогти і іншим собакам, які все ще живуть на вулиці".

В майбутньому творці додатка планують включити в нього розділи для котів та інших тварин.



Нагадаємо, в США помер померанський шпіц на прізвисько Бу, якого називали "самим милим собакою Boo".