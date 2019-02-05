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У Литві з'явився "Tinder" для собак з притулку

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Любителі тварин в Литві придумали спосіб вирішення старої проблеми, озброївшись новими технологіями. Мобільний додаток під назвою GetPet працює за принципом відомої багатьом платформи для знайомств Tinder і пропонує користувачам вибрати собі чотириногого друга, який живе в притулку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.

Засновниця місцевого притулку для собак SOS Gyvunai Ілона Реклятіте говорить про зрослий інтерес до її вихованцям: "Я дуже рада, що придумали такий додаток. У нас тепер з'явилося більше шансів знайти господарів і будинок для наших вихованців, а це значить, що ми можемо допомогти і іншим собакам, які все ще живуть на вулиці".

В майбутньому творці додатка планують включити в нього розділи для котів та інших тварин.

Нагадаємо, в США помер померанський шпіц на прізвисько Бу, якого називали "самим милим собакою Boo".

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