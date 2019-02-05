В Литве появился "Tinder" для собак из приюта
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Любители животных в Литве придумали способ решения старой проблемы, вооружившись новыми технологиями. Мобильное приложение под названием GetPet работает по принципу известной многим платформы для знакомств Tinder и предлагает пользователям выбрать себе четвероногого друга, живущего в приюте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
Основательница местного приюта для собак SOS Gyvunai Илона Реклятите говорит о возросшем интересе к её питомцам: "Я очень рада, что придумали такое приложение. У нас теперь появилось больше шансов найти хозяев и дом для наших питомцев, а это значит, что мы можем помочь и другим собакам, которые все ещё живут на улице".
В будущем создатели приложения планируют включить в него разделы для котов и других животных.
Напомним, в США умер померанский шпиц по кличке Бу, которого называли "самым милым собакой Boo".