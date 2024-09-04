У Львові внаслідок атаки постраждали 6 осіб, серед них 10-річний хлопчик
Київ • УНН
Під час нападу на Львів постраждали шестеро людей, включаючи 10-річну дитину. Атака призвела до пошкодження будинків.
Внаслідок атаки на Львів постраждали 6 осіб, зокрема 10-річний хлопчик. Про це повідомляє голова Львівської міської громади Андрій Садовий, передає УНН.
Деталі
У Львові вже підтверджено інформацію про 6 постраждалих внаслідок нещодавньої атаки на місто. Серед постраждалих є 10-річний хлопчик. Медичні служби активно працюють на місці події, надаючи необхідну допомогу постраждалим.
Ситуація продовжує уточнюватися.
Нагадаємо
Сьогодні окупанти кілька разів били по Львівщині. Відтак, у результаті даної атаки у районі головного вокзалу сталося загоряння житлових будинків. Дві школи сьогодні не проводять навчання. Крім того, на вулицях Коновальця, Братів Міхновських і Мельника вибито багато вікон.
Окупанти обстріляли Львів: пошкоджено житлові будинки в районі головного вокзалу 04.09.24, 06:36 • 29349 переглядiв