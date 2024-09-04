Во Львове в результате атаки пострадали 6 человек, среди них 10-летний мальчик

В результате атаки на Львов пострадали 6 человек, в том числе 10-летний мальчик. Об этом сообщает председатель Львовской городской общины Андрей Садовый, передает УНН.

Детали

Во Львове уже подтверждена информация о 6 пострадавших в результате недавней атаки на город. Среди пострадавших есть 10-летний мальчик. Медицинские службы активно работают на месте происшествия, оказывая необходимую помощь пострадавшим.

Ситуация продолжает уточняться.

Напомним

Сегодня оккупанты несколько раз били по Львовщине. Следовательно, в результате данной атаки в районе главного вокзала произошло возгорание жилых домов. Две школы сегодня не проводят обучение. Кроме того, на улицах Коновальца, Братьев Михновских и Мельника выбито много окон.

Окупанти обстріляли Львів: пошкоджено житлові будинки в районі головного вокзалу