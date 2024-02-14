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У Львові під час виконання робіт на підстанції загинув електромонтер: поліція розслідує обставини

У Львові під час виконання робіт на підстанції загинув електромонтер: поліція розслідує обставини

Київ • УНН

 • 26841 перегляди

Під час роботи на електропідстанції у Львові від смертельного ураження електричним струмом загинув електромонтер, поліція розслідує обставини інциденту.

Електромонтер загинув у Львові під час виконання робіт на підстанції. Поліцейські розслідують обставини, передає УНН.

Деталі

За даними поліції, 13 лютого в одній з електропідстанцій, розташованій на вулиці Виговського у Львові, було виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

Правоохоронці встановили особу загиблого – 36-річного жителя міста Рудки, який працював електромонтером. Також попередньо встановлено, що смертельні травми він отримав внаслідок ураження електрострумом під час виконання робіт на підстанції.

Додамо

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Проводиться розслідування.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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