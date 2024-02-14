Во Львове во время выполнения работ на подстанции погиб электромонтер: полиция расследует обстоятельства
Киев • УНН
Во время работы на электроподстанции во Львове от смертельного поражения электрическим током погиб электромонтер, полиция расследует обстоятельства инцидента.
Электромонтер погиб во Львове во время выполнения работ на подстанции. Полицейские расследуют обстоятельства, передает УНН.
Детали
По данным полиции, 13 февраля в одной из электроподстанций, расположенной на улице Выговского во Львове, было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.
Правоохранители установили личность погибшего - 36-летнего жителя города Рудки, который работал электромонтером. Также предварительно установлено, что смертельные травмы он получил в результате поражения электротоком во время выполнения работ на подстанции.
Добавим
По факту следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Франковской окружной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.2 ст.272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Проводится расследование.
Во Львове во время выполнения работ на подстанции погиб электромонтер: полиция расследует обстоятельства
Во время работы на электроподстанции во Львове от смертельного поражения электрическим током погиб электромонтер, полиция расследует обстоятельства инцидента.
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