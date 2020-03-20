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У Львові хворий на коронавірус одужав, поки прийшли результати аналізів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. У Львові сьогодні повідомили про виявлення першого хворого на коронавірус. Проте, як повідомили "Гал-інфо" у Львівській ОДА, чоловік уже одужав, передає УНН.

Як повідомила ЗМІ речниця Львівської ОДА Дар’я Бавзалук з посиланням на т.в.о. начальника департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрія Васька, пацієнт вже одужав. Аналізи забирали 13.03.2020 року. На сьогодні відсутні симптоми. Повторні аналізи забрали і відправили в роботу.

“Пацієнт вже одужав. Аналізи забирали 13.03.2020 і отримали позитивний результат. На сьогоднішній день пацієнт без симптомів. У дружини аналіз негативний. Повторні аналізи пацієнту набрали і відправили в Київ.

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Переведений на домашній карантин. Він чекав результатів, в нього не було симптомів. Він сам прийшов з цим папером в інфекційну. Він здоровий, переніс хворобу”, — розповів Андрій Васько.

Тобто, за словами Андрія Васька, у чоловіка повторно взяли аналіз для підтвердження чи спростування результатів референс-лабораторією МОЗ".

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook мер Львова Андрій Садовий, маємо перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус COVID-19 у Львові (мешканець Львова, 1950 р.н. 13 березня повернувся з Німеччини).

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