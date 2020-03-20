Во Львове больной коронавирусом выздоровел, пока пришли результаты анализов

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103939 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106603 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108556 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107249 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116631 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101671 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105931 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106775 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131675 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130500 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Во Львове больной коронавирусом выздоровел, пока пришли результаты анализов

Во Львове больной коронавирусом выздоровел, пока пришли результаты анализов

Киев  •  УНН

 • 37143 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Во Львове сегодня сообщили об обнаружении первого больного коронавирусом. Однако, как сообщили  "Гал-инфо" во Львовской ОГА, мужчина уже выздоровел, передает УНН.

Как сообщила СМИ пресс-секретарь Львовской ОГА Дарья Бавзалук со ссылкой на и.о. начальника департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрея Васько, пациент уже выздоровел. Анализы взяли 13.03.2020 года. На сегодня отсутствуют симптомы. Повторные анализы взяли и отправили в работу.

"Пациент уже поправился. Анализы брали 13.03.2020 и получили положительный результат. На сегодняшний день пациент без симптомов. У жены анализ отрицательный. Повторные анализы у пациента взяли и отправили в Киев.

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Переведен на домашний карантин. Он ждал результатов, у него не было симптомов. Он сам пришел с этой бумагой в инфекционную. Он здоров, перенес болезнь", - рассказал Андрей Васько.

То есть, по словам Андрея Васько, у мужчины повторно взяли анализ для подтверждения или опровержения результатов референс-лабораторией Минздрава".

Как сообщил на своей странице в Facebook мэр Львова Андрей Садовый, имеем первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом COVID-19 во Львове (житель Львова, 1950 г.р. 13 марта вернулся из Германии).

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