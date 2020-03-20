Во Львове больной коронавирусом выздоровел, пока пришли результаты анализов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Во Львове сегодня сообщили об обнаружении первого больного коронавирусом. Однако, как сообщили "Гал-инфо" во Львовской ОГА, мужчина уже выздоровел, передает УНН.
Как сообщила СМИ пресс-секретарь Львовской ОГА Дарья Бавзалук со ссылкой на и.о. начальника департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрея Васько, пациент уже выздоровел. Анализы взяли 13.03.2020 года. На сегодня отсутствуют симптомы. Повторные анализы взяли и отправили в работу.
"Пациент уже поправился. Анализы брали 13.03.2020 и получили положительный результат. На сегодняшний день пациент без симптомов. У жены анализ отрицательный. Повторные анализы у пациента взяли и отправили в Киев.
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Переведен на домашний карантин. Он ждал результатов, у него не было симптомов. Он сам пришел с этой бумагой в инфекционную. Он здоров, перенес болезнь", - рассказал Андрей Васько.
То есть, по словам Андрея Васько, у мужчины повторно взяли анализ для подтверждения или опровержения результатов референс-лабораторией Минздрава".
Как сообщил на своей странице в Facebook мэр Львова Андрей Садовый, имеем первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом COVID-19 во Львове (житель Львова, 1950 г.р. 13 марта вернулся из Германии).