У Чернівецькій області зафіксовано 10 нових випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Станом на 22:00 20 березня в Україні підтверджено 39 випадків COVID-19, передає УНН із посиланням на повідомлення МОЗ.
"Станом на 22:00 20 березня в Україні підтверджено 39 випадків COVID-19. 10 нових випадків зафіксовано у Чернівецькій області", - йдеться у повідомленні.
За даними відомства, наразі в Україні 3 летальні випадки від COVID-19 в Україні.
Пацієнт, у якого першого було зафіксовано COVID-19, уже одужав.
Раніше була інформація, що в Україні підтверджено уже 29 випадків COVID-19.