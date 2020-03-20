Перша людина в Україні одужала від коронавірусу

КИЇВ. 20 березня. УНН. В Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу. Це - пацієнт з Чернівців, тест якого на коронавірус показав негативний результат. Про це сказав у відеозверненні Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.