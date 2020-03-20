Первый человек в Украине выздоровел после заражения коронавирусом

КИЕВ. 20 марта. УНН. В Украине есть первый человек, который выздоровел после заражения коронавирусом. Это - пациент из Черновцов, тест которого на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом сказал в видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.