Первый человек в Украине выздоровел после заражения коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Украине есть первый человек, который выздоровел после заражения коронавирусом. Это - пациент из Черновцов, тест которого на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом сказал в видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
"Пациенту из Черновцов было сделано повторный лабораторный анализ на коронавирус, и он во второй раз показал отрицательный результат. А значит, можем говорить официально: в Украине есть первый человек, который выздоровел после заражения коронавирусом", - сказал Президент.
По его словам, сегодня пациента из Черновцов выписывают из больницы, и он возвращается домой.
"Это самая приятная весть за последние дни. Она свидетельствует о том, что у нас точно все будет хорошо", - добавил Зеленский.
Напомним, в Украине 26 случаев коронавируса, за сутки поступило 56 подозрений.