В Україні підтверджено уже 29 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Станом на 20:00 20 березня в Україні підтверджено 29 випадків COVID-19, передає УНН із посиланням на повідомлення МОЗ.
"Один новий випадок зафіксовано в Івано-Франківській області, один - у Харківській, один - у Львівській", - йдеться у повідомленні.
Наразі в Україні 3 летальні випадки від COVID-19 в Україні, додали у МОЗ.
Нагадаємо, уряд встановив режим надзвичайної ситуації у Києві, а також у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.