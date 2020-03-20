В Украине подтверждено уже 29 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. По состоянию на 20:00 20 марта в Украине подтверждено 29 случаев COVID-19, передает УНН со ссылкой на сообщение Минздрава.
"Один новый случай зафиксирован в Ивано-Франковской области, один - в Харьковской, один - во Львовской", - говорится в сообщении.
Сейчас в Украине 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине, добавили в Минздраве.
Напомним, правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.