В Черновицкой области зафиксировано 10 новых случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. По состоянию на 22:00 20 марта в Украине подтверждено 39 случаев COVID-19, передает УНН со ссылкой на сообщение Минздрава.
"По состоянию на 22:00 20 марта в Украине подтверждено 39 случаев COVID-19. 10 новых случаев зафиксировано в Черновицкой области", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, сейчас в Украине 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине.
Пациент, у которого первого было зафиксировано COVID-19 уже выздоровел.
Ранее была информация, что в Украине подтверждено уже 29 случаев COVID-19.