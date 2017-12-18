У Львові дев'ятеро дорослих потрапили до лікарні з кором
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Львові дев'ятеро дорослих людей потрапило до інфекційної лікарні з кором. Про це повідомив заступник директора ДУ "Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України" Олег Когут, передає кореспондент УНН.
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"Наразі госпіталізовано дев'ятеро людей. Всі ці люди працювали на одному підприємстві, тому є ймовірність, що кількість хворих буде збільшуватись. Стан пацієнтів середньої важкості", - розповів Олег Когут.
Нагадаємо, в Україні посилені заходи з вакцинації проти кору продовжили до кінця січня.