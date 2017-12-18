Во Львове девять взрослых попали в больницу с корью

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"Сейчас госпитализированы девять человек. Все эти люди работали на одном предприятии, поэтому есть вероятность, что количество больных будет увеличиваться. Состояние пациентов средней тяжести", - рассказал Олег Когут.

Напомним, в Украине усиленные меры по вакцинации против кори продлили до конца января.