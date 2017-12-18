Во Львове девять взрослых попали в больницу с корью
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 18 декабря. УНН. Во Львове девять взрослых людей попали в инфекционную больницу с корью. Об этом сообщил заместитель директора ГУ "Львовский областной лабораторный центр Минздрава Украины" Олег Когут, передает корреспондент УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Запорожье зарегистрировано 90 случаев заболевания корью
"Сейчас госпитализированы девять человек. Все эти люди работали на одном предприятии, поэтому есть вероятность, что количество больных будет увеличиваться. Состояние пациентов средней тяжести", - рассказал Олег Когут.
Напомним, в Украине усиленные меры по вакцинации против кори продлили до конца января.