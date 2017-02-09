У лондонському Музеї науки відкрилася виставка роботів всіх часів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У Музеї науки, що в Лондоні, відбулося відкриття виставки роботів, яка показує 500-річну історію роботобудування, починаючи з 16 століття і до наших днів, передає УНН з посиланням на The Guardian.
На виставці представлено понад 100 об'єктів, починаючи від автоматизованого монаха, датованого 16-м століття до сучасних інноваційних гуманоїдів, які здатні відтворювати людські емоції.
Зокрема, на виставці можна побачити роботизоване немовля, яке керується системою кабелів і повторює всі рухи дитини. Також представлено робота-гіганта заввишки 2,5 м та вагою півтонни та ендоскелет Т-800, який був використаний у 1991 році в фільмі "Термінатор 2: Судний день".
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Окрім цього, в експозиції представлено колекцію мініатюрних роботів, яких почали виробляти у Японії з 1930-х років.
Виставка роботів у Музеї науки Лондона триватиме до 3 вересня.