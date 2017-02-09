В лондонском Музее науки открылась выставка роботов всех времен
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Музее науки, в Лондоне состоялось открытие выставки роботов, которая показывает 500-летнюю историю роботостроения, начиная с 16 века и до наших дней, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
На выставке представлено более 100 объектов, начиная от автоматизированного монаха, датированного 16-м века до современных инновационных гуманоидов, способных воспроизводить человеческие эмоции.
В частности, на выставке можно увидеть роботизированного младенца, который руководствуется системой кабелей и повторяет все движения ребенка. Также представлен робот-гигант высотой 2,5 м и весом полтонны и эндоскелет Т-800, который был использован в 1991 году в фильме "Терминатор 2: Судный день".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шоу-выставка роботов открылась в Киеве
Кроме этого, в экспозиции представлена коллекция миниатюрных роботов, которых начали производить в Японии с 1930-х годов.
Выставка роботов в Музее науки Лондона продлится до 3 сентября.