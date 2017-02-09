В лондонском Музее науки открылась выставка роботов всех времен

На выставке представлено более 100 объектов, начиная от автоматизированного монаха, датированного 16-м века до современных инновационных гуманоидов, способных воспроизводить человеческие эмоции.

В частности, на выставке можно увидеть роботизированного младенца, который руководствуется системой кабелей и повторяет все движения ребенка. Также представлен робот-гигант высотой 2,5 м и весом полтонны и эндоскелет Т-800, который был использован в 1991 году в фильме "Терминатор 2: Судный день".

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Кроме этого, в экспозиции представлена ​​коллекция миниатюрных роботов, которых начали производить в Японии с 1930-х годов.

Выставка роботов в Музее науки Лондона продлится до 3 сентября.