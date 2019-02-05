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У Лондоні осквернили могилу Карла Маркса

У Лондоні осквернили могилу Карла Маркса

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Вандали осквернили могилу німецького філософа і соціаліста Карла Маркса на кладовищі Хайгейт в Лондоні, передає УНН з посиланням на CNN.

"Схоже, що хтось спробував зробити це молотком", - йдеться в повідомленні у Twitter-акаунті кладовища.

Представники кладовища заявили, що меморіал відремонтують "наскільки це можливо" після інциденту.

Головний виконавчий директор Фонду друзів кладовища Хайгейт Ян Дангавелл повідомив, що напади на меморіал Маркса відбуваються регулярно, хоча і не часто.

За його словами, найгірший інцидент стався в 1970 році, коли була зроблена спроба знищити меморіал за допомогою саморобної бомби.

Як повідомляв УНН, в рідному місті Маркса Трірі до 200-річчя філософа було збуто понад 100 тис. екземплярів сувенірної купюри номіналом нуль євро з портретом німецького філософа, соціолога і економіста.

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