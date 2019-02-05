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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 76753 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 101163 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145334 просмотра

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В Лондоне осквернили могилу Карла Маркса

В Лондоне осквернили могилу Карла Маркса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 февраля. УНН. Вандалы осквернили могилу немецкого философа и социалиста Карла Маркса на кладбище Хайгейт в Лондоне, передаёт УНН со ссылкой на CNN.

“Похоже, что кто-то попытался сделать это молотком”, — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте кладбища.

Представители кладбища заявили, что мемориал отремонтируют “насколько это возможно” после инцидента.

Главный исполнительный директор Фонда друзей кладбища Хайгейт Ян Дангавелл сообщил, что нападения на мемориал Маркса происходят регулярно, хотя и не часто.

По его словам, наихудший инцидент произошел в 1970 году, когда была предпринята попытка уничтожить мемориал с помощью самодельной бомбы.

Как сообщал УНН, в родном городе Маркса Трире к 200-летию философа было сбыто более 100 тыс. экземпляров сувенирной купюры номиналом ноль евро с портретом немецкого философа, социолога и экономиста.

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