На родине Маркса банкноты номиналом ноль евро стали хитом продаж
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В немецком городе Трире к 200-летию Карла Маркса было сбыто более 100 000 экземпляров сувенирной купюры номиналом ноль евро с портретом немецкого философа, социолога и экономиста. Об этом сообщили в воскресенье в компании Trier Tourismus und Marketing, занимающейся распространением "нулевых" банкнот, передает УНН со ссылкой на DW.
"Купюры, которые можно приобрести за три евро, пользуются повышенным спросом, никто не ожидал, что они будут так популярны. В целом купюры разошлись уже по более чем 40 странам. Особенно охотно их покупают в Азии. Только в Китай было отправлено от 25 до 30 000 штук. В частности, их заказывают фирмы в качестве подарков сотрудникам", - цитирует немецкое агентство dpa руководителя Trier Tourismus und Marketing Ханс-Альберта Беккера.
Минимальный объем заказа - пять банкнот. Стоимость пересылки заказ весом не более 50 граммов, в частности в РФ и Украине, составляет два евро. Поэтому, по подсчетам издания, пять "нулевых" банкнот с пересылкой обойдутся примерно в 17 евро.
Фиолетовые банкноты с номиналом ноль евро и размером чуть больше 20-евров банкноты очень похожи на настоящие денежные купюры, отпечатанные на защищенной от подделок бумаге с водяными знаками, голограммами, медными полосами и индивидуальными серийными номерами из 10 знаков.
Карл Маркс, родившийся в Трире 5 мая 1818, считается наиболее известным уроженцем этого города, и 200-летие философа отмечают здесь с большим размахом.
Как сообщал УНН, в ЕС назвали любимые банкноты евро для подделки.