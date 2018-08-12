На родине Маркса банкноты номиналом ноль евро стали хитом продаж

"Купюры, которые можно приобрести за три евро, пользуются повышенным спросом, никто не ожидал, что они будут так популярны. В целом купюры разошлись уже по более чем 40 странам. Особенно охотно их покупают в Азии. Только в Китай было отправлено от 25 до 30 000 штук. В частности, их заказывают фирмы в качестве подарков сотрудникам", - цитирует немецкое агентство dpa руководителя Trier Tourismus und Marketing Ханс-Альберта Беккера.

Минимальный объем заказа - пять банкнот. Стоимость пересылки заказ весом не более 50 граммов, в частности в РФ и Украине, составляет два евро. Поэтому, по подсчетам издания, пять "нулевых" банкнот с пересылкой обойдутся примерно в 17 евро.

Фиолетовые банкноты с номиналом ноль евро и размером чуть больше 20-евров банкноты очень похожи на настоящие денежные купюры, отпечатанные на защищенной от подделок бумаге с водяными знаками, голограммами, медными полосами и индивидуальными серийными номерами из 10 знаков.

Карл Маркс, родившийся в Трире 5 мая 1818, считается наиболее известным уроженцем этого города, и 200-летие философа отмечают здесь с большим размахом.

Как сообщал УНН, в ЕС назвали любимые банкноты евро для подделки.