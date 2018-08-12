На батьківщині Маркса банкноти номіналом нуль євро стали хітом продажів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У німецькому місті Трірі до 200-річчя Карла Маркса було збуто понад 100 тисяч примірників сувенірної купюри номіналом нуль євро з портретом німецького філософа, соціолога і економіста. Про це повідомили в неділю у компанії Trier Tourismus und Marketing, що займається поширенням "нульових" банкнот, передає УНН з посиланням на DW.
"Купюри, які можна придбати за три євро, користуються підвищеним попитом, Ніхто не очікував, що вони будуть так популярні. В цілому купюри розійшлися вже по більш ніж 40 країнам. Особливо охоче їх купують в Азії. Тільки в Китай було відправлено від 25 до 30 тисяч штук. Зокрема, їх замовляють фірми в якості подарунків співробітникам», - цитує німецьке агентство dpa керівника Trier Tourismus und Marketing Ханс-Альберта Беккера.
Мінімальний обсяг замовлення - п'ять банкнот. Вартість пересилання замовлення вагою не більше 50 грамів, зокрема в РФ і Україні, становить два євро. Тож, за підрахунками видання, п'ять "нульових" банкнот з пересилкою обійдуться приблизно у 17 євро.
Фіолетові банкноти з номіналом нуль євро і розміром трохи більше 20-єврової банкноти дуже схожі на справжні грошові купюри, видрукувані на захищеному від підробок папері з водяними знаками, голограмами, мідними смугами і індивідуальними серійними номерами з 10 знаків.
Карл Маркс, який народився в Трірі 5 травня 1818 року, вважається найбільш відомим уродженцем цього міста, і 200-річчя філософа відзначають тут з великим розмахом.
Як повідомляв УНН, у ЄС назвали улюблені банкноти євро для підробки.