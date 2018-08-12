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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На батьківщині Маркса банкноти номіналом нуль євро стали хітом продажів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. У німецькому місті Трірі до 200-річчя Карла Маркса було збуто понад 100 тисяч примірників сувенірної купюри номіналом нуль євро з портретом німецького філософа, соціолога і економіста. Про це повідомили в неділю у компанії Trier Tourismus und Marketing, що займається поширенням "нульових" банкнот, передає УНН з посиланням на DW.

На батьківщині Маркса банкноти номіналом нуль євро стали хітом продажів

"Купюри, які можна придбати за три євро, користуються підвищеним попитом, Ніхто не очікував, що вони будуть так популярні. В цілому купюри розійшлися вже по більш ніж 40 країнам. Особливо охоче їх купують в Азії. Тільки в Китай було відправлено від 25 до 30 тисяч штук. Зокрема, їх замовляють фірми в якості подарунків співробітникам», - цитує німецьке агентство dpa керівника Trier Tourismus und Marketing Ханс-Альберта Беккера.

Мінімальний обсяг замовлення - п'ять банкнот. Вартість пересилання замовлення вагою не більше 50 грамів, зокрема в РФ і Україні, становить два євро. Тож, за підрахунками видання, п'ять "нульових" банкнот з пересилкою обійдуться приблизно у 17 євро.

Фіолетові банкноти з номіналом нуль євро і розміром трохи більше 20-єврової банкноти дуже схожі на справжні грошові купюри, видрукувані на захищеному від підробок папері з водяними знаками, голограмами, мідними смугами і індивідуальними серійними номерами з 10 знаків.

Карл Маркс, який народився в Трірі 5 травня 1818 року, вважається найбільш відомим уродженцем цього міста, і 200-річчя філософа відзначають тут з великим розмахом.

Як повідомляв УНН, у ЄС назвали улюблені банкноти євро для підробки.

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