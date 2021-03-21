У Лондоні GPS-нашийник для кота пересувається без тварини
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Житель Лондона Енді Кінделл здивований, що GPS-нашийник, який він придбав для відстеження свого кота, пересувається містом сам по собі. Про це повідомлено на інформаційній сторінці The Sun, передає УНН.
Деталі:
Житель Лондона Енді Кінделл нещодавно придбав для свого кота Алекса GPS-нашийник для відстеження його маршруту, оскільки той часто пропадає на декілька днів. Нещодавно Алекс не повертався додому близько двох днів і Енді шукав його за допомогою GPS-пристрою, який носив кіт. Чоловік бачив конкретні місця, де в реальному часі рухалась тварина, проте коли прибігав на те місце, нікого не помічав.
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Коли Алекс повернувся додому, його GPS-нашийник продовжував подорожувати вулицями Лондона, що для господаря тварини здалось надто дивним.
Цитата:
“Спочатку я думав, що хтось інший надягнув його на свого кота. Тоді я подумав, що збожеволів. Я прослідкував за сигналом GPS до сусіда і бачив, як він переходить дорогу — але переді мною нічого не було. У додатку прийшло сповіщення, що сигнал слабкий. Тоді я зрозумів, що нашийник був під землею. Тоді ветеринар сказав мені, що рана правої лапи у Алекса була спричинена укусом, і GPS-пристрій повинен бути всередині щура”, — розповів Енді.
Виявилось, що Алекса вкусив щур і проковтнув його GPS-пристрій. Тому Енді на телефоні відстежував пересування гризуна.
Востаннє, коли кіт довго не повертався додому, його знайшли на даху одного з будинків на сході Лондону.