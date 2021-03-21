Нашестя мишей у Австралії: гризуни покусали вже трьох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Після великого зернового урожаю в Австралії, з’явилась величезна кількість гризунів, які завдають шкоди місцевим жителям. Відомо, що нашестя мишей у штаті Новий Південний Вельс найбільше за останні десятиліття. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Через великий урожай зерна в Австралії, штат Новий Південний Вельс, з’явилась велика кількість мишей, що завдають шкоди людям. У місті Гілгранда було знято відеоролик, як тисячі крихітних гризунів бігають навколо місцевої ферми. Працівники ферми переконані, що втратять заготовлені на зиму тюки сіна через значний наплив тварин.
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“Вночі... земля просто рухається, а тисячі і тисячі мишей просто бігають”, — повідомив фермер Рон Мкей
Відомо, що гризуни покусали трьох людей, які наразі перебувають в лікарняному закладі. Жителі кажуть, що миші повсюди: в супермаркетах, домівках, на вулиці.
“Ви можете собі уявити, що кожного разу, коли ви відкриваєте шафу, кожен раз, коли ви заходите до своєї комори, там присутні миші. І вони їдять у ваших харчових контейнерах, вони забруднюють вашу чисту білизну у вашій шафі, вони вночі бігають по вашому ліжку”, — каже Стів Генрі, експерт по гризунах
Інтенсивні спроби винищення мишей малоефективні, тому жителі Нового Південного Уельса сподіваються, що сильний дощ потопить гризунів у їхніх норах.
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