Боротьба з мишами: в РФ робочих вивели полоти траву під снігом в "мінус" 25

"У Самарській області робочих вивели полоти траву. Під снігом. У мінус 25. Сюрреалізм настав в селі Кошелівка, тому що роботи немає, а людям треба щось їсти. Директор "Кошелівського Посада" покликав тих, хто хоче підхалтурити: за допомогою мотик прибрати траву, 500 рублів за 140 кущів. Роботяги погодилися: краще, ніж нічого. Ось тільки умови виявилися зовсім суворі. За словами одного з робітників, впрягатися треба з 8 ранку, вагончик-битовка приїжджає тільки до обіду", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що найкмітливіші здогадалися розвести багаття, щоб не замерзнути.

"Один з робітників припустив, що фірма просто не встигла прибрати траву в сезон і тепер посіпуючись намагається все зробити до Нового року. Хоча в самій компанії сказали, що це вони так борються з мишами, які інакше зжеруть яблуні", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що в мережі з'явилося відео, що Росії аварійний стовп "відремонтували" за допомогою картону.