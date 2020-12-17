Борьба с мышами: в РФ рабочих вывели полоть траву под снегом в "минус" 25
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Самарской области рабочих вывели полоть траву под снегом, при температуре в 25 градусов мороза. Причиной назвали то, что таким образом борются с мышами, которые иначе “сожрут” яблони. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Mash.
“В Самарской области рабочих вывели полоть траву. Под снегом. В минус 25. Сюрреализм наступил в селе Кошелевка, потому что работы нет, а людям надо что-то есть. Директор "Кошелевского Посада" позвал тех, кто хочет подхалтурить: с помощью мотыг убрать траву, 500 рублей за 140 кустов. Работяги согласились: лучше, чем ничего. Вот только условия оказались совсем суровые. По словам одного из рабочих, впрягаться надо с 8 утра, вагончик-бытовка приезжает только к обеду”, - сказано в сообщении.
Отмечается, что самые сообразительные догадались развести костёр, чтобы не замёрзнуть.
“Один из рабочих предположил, что фирма просто не успела убрать траву в сезон и теперь судорожно пытается всё сделать до Нового года. Хотя в самой компании сказали, что это они так борются с мышами, которые иначе сожрут яблони”, - сказано в сообщении.
Напомним, что в сети появилось видео, что России аварийный столб “отремонтировали” с помощью картона.