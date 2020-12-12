В России аварийный столб “отремонтировали” с помощью картона: видео
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Московский области России разрушенный фонарный столб вместо ремонта прикрыли листом картона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Mash.
“Жители заметили, что начал разрушаться фонарный столб. Написали в сервис, коммунальщики своё дело сделали. Если точнее, прикрыли разрушенную часть куском картона и замалевали его белой краской (чтоб никто не заметил). В заявке поставили галочку, люди качеством работ почему-то остались недовольны. Пожаловались на замглавы по ЖКХ Игоря Кульчицкого (он был ответственный), в итоге столб снесли подчистую”, - сказано в сообщении.
Отмечается, что в Московской области есть сервис "Добродел", в котором жители фотографируют, что у них случилось на районе, — яма, гигантская лужа или сломанная площадка для детей. Информацию об этом добавляют на сайт, а заявку рассматривают работники ЖКХ, после чего проблему устраняют.
“Так это должно работать. Но в случае с улицей Южной всё пошло совсем не так”, - добавили в сообщении.
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