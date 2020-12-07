"Вот он 21 век": в сети показали, как проводник Укрзализныци рубит дрова прямо на перроне
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В социальной сети Facebook появилось видео, на котором проводник "Укрзализныци" на перроне рубит дрова для обогрева вагона. Видео на своей странице в Facebook в частности распространил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передает УНН.
"В Одессе проводник" Укрзализныци" на перроне рубит дрова для обогрева вагона", - написал Игорь Зинкевич.
Видео появилось и ранее у других пользователей соцсети. "Вот он 21 век в Украине. Не нарубишь - не поедешь", - пишет еще один пользователь Facebook.
На видео видно, как человек в синей рубашке и черных брюках рубит с помощью топора дрова у вагона поезда и заносит их в вагон.
На просьбу корреспондента УНН прокомментировать обнародованное видео, в пресс-службе "Укрзализныци" указали: "Собираем информацию". При этом представитель пресс-службы "Укрзализныци" не стал предоставлять больше информации, сославшись на то, что не уполномочен этого делать.
Напомним, пассажира вытолкнули из вагона поезда, в "Укрзализныци" отреагировали.