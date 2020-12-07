"Ось воно 21 століття": у мережі показали, як провідник Укрзалізниці рубає дрова прямо на пероні

"В Одесі провідник "Укрзалізниці" на пероні рубає дрова для обігріву вагона”, - написав Ігор Зінкевич.

Відео з'явилося і раніше в інших користувачів соцмережі. "Ось воно 21 століття в Україні. Не нарубаєш - не поїдеш", - пише ще один користувач Facebook.

На відео видно, як чоловік у синій сорочці та чорних штанах рубає за допомогою сокири дрова біля вагону поїзду і заносить їх до вагону.

На прохання кореспондента УНН прокоментувати оприлюднене відео, у пресслужбі "Укрзалізниці" вказали: “Збираємо інформацію”. При цьому представник пресслужби “Укрзалізниці” не став надавати більше інформації, зіславшись на те, що не уповноважений цього робити.

Нагадаємо, пасажира виштовхнули з вагона поїзда, в "Укрзалізниці" відреагували.